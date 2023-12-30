Sancaktepe'de direksiyon hakimiyeti kaybedilen kamyon devrildi

Sancaktepe'de sebze taşıyan kamyon sürücüsü, önüne köpek çıkınca direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Kamyonun devrildiği kazada ölen veya yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

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Olay, saat 07.30 sularında Sancaktepe ilçesi Eyüpsultan Mahallesi, Müminler Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, halden yüklediği sebze ve meyveleri taşıyan ismi öğrenilemeyen sürücü, 16 ABZ 871 plakalı kamyonla seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sağa manevra yaptı. Direksiyon hakimiyeti kaybedilen kamyon önce kaldırıma çarptı, ardından devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.