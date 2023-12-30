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Riyad'da krizi kim çıkardı? Yıldıray Oğur'un yazısı gündem oldu

Riyad'da krizi kim çıkardı? Yıldıray Oğur'un yazısı gündem oldu

Yazar Yıldıray Oğur, Suudi Arabistan'da ertelenen Süper Kupa maçıyla ilgili Fenerbahçe ve Galatasaray yöneticilerini siyasi ve ideolojik davranmakla eleştirdi. Atartürk tişörtüyle ve sözlerinin olduğu pankartlarla çıkmanın programda olmadığını ve son dakika sürprizine Suudiler'in direndiğini yazan Oğur, "Kulüpler, maç Suudi Arabistan'da oynanınca Atatürkçülüklerine halel gelmiş gibi komplekse kapıldı" dedi.

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Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali'nin, Suudi yetkililerin Atatürk tişörtlerine ve pankartlarına izin vermemesi sonucu ertelenmesini değerlendirdi. 

Oğur, "Riyad’da krizi kim çıkardı?" başlıklı yazısında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin programda olmayan "son dakika sürprizi olarak" sahaya Atartürk tişörtüyle ve sözlerinin olduğu pankartlarla çıkma kararını eleştirdi.

"Suudiler son dakika sürprizine direniyor"

Maçlarda sahaya siyasi slogan ve simge taşımak FİFA’nın tasvip etmediği, ceza verdiği bir durum olduğuna dikkat çeken Oğur, "Atatürk’ün resmi ve Atatürk’ün sözleri bizim için siyasi olmayabilir. Ama anlaşılan Suudiler programda olmayan bu son dakika sürprizine direniyor. Onlar için bu simgeler siyasi." diye yazdı.

"Atatürkçü olduklarını göstermek istediler"

Oğur, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Açık ki bu Atatürk hassasiyetinin sebebi maçın oynandığı yer. Yani Türkiye’nin milyonlarca taraftarı olan, ülkenin en büyük işadamlarının yönettiği iki koca kulübü Suudi Arabistan’da maç oynanınca sanki Atatürkçülüklerine halel gelmiş gibi bir komplekse kapılıp, ne kadar Atatürkçü olduklarını göstermek istediler.

Maçın Suudi Arabistan’da oynanacağı kararının ardından zaten aylardır yürütülen tartışmalarda da bu geleneksel Arap düşmanlığı, Cumhuriyet’in 100. yılında kupa finalini Arabistan’da oynamanın Cumhuriyetçiliğe, Atatürk’e ihanet olup olmayacağı gibi tartışmalar yaşandı."

"Krizi Türk tarafı başlattı"

Krizi çıkaranın Suudiler olmadığını yazan Oğur, krizi başlatan olayı ise "En başta krizi başlatan Suudilerin İstiklal Marşı’nı çaldırmaması değil, Fenerbahçe ve Galatasaray yöneticilerinin Riyad’da oynanan maçta Suudi marşının çalınmasına karşı çıkması. Hem Suudi Arabistan’ın başkentinde bu maçı oynayıp, bunun için büyük paralar alıp hem de adamların marşına iki dakika tahammül edememek büyük bir cürret." ifadeleriyle açıkladı.

"İyi bir proje suya düşmüş olabilir"

Suudileri kulüplere 108 milyon TL para kazandırmak gibi iyi bir projenin suya düşmüş olabileceğini belirten Oğur, yazısını "Yoksa Suudi Arabistan’ın artık Atatürk ile bir sorunu kaldığı pek sanmıyorum. Hatta Prens Salman’ın ülkeyi zoraki modernleştirme adımları Atatürk’e de benzemiyor değil. Bir futbol maçında bile siyasetin, tarihin, ideolojik önyargıların ortaya çıktığı bir ülkenin işi hiç kolay değil. Çünkü önünde ciddi bir engel var: Kendisi!" diyerek tamamladı.

Yıldıray Oğur'un yazısının tamamı

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