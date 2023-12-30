BIST 7.470
DOLAR 29,57
EURO 32,59
ALTIN 1.961,76
HABER /  DÜNYA

ABD hükümeti, Kongreye sunmadan bir kez daha doğrudan İsrail'e acil silah satışı kararı aldı

ABD hükümeti, Kongreye sunmadan bir kez daha doğrudan İsrail'e acil silah satışı kararı aldı

ABD'de, Başkan Joe Biden yönetimindeki hükümet, "acil durum" gerekçesiyle, Kongre üyelerinin onayını almadan ikinci kez, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail'e silah satma kararı aldı.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığına bağlı Siyasi-Askeri İşler dairesinin yazılı açıklamasında, "Dışişleri Bakanı (Antony Blinken), M107 155 mm mermiler ve ilgili ekipmanların İsrail hükümetine tahmini 147,5 milyon dolar tutarında olası bir yabancı askeri satışını onayladı.

Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı, Kongre'ye bu olası satışı bildiren gerekli sertifikayı bugün verdi." ifadeleri yer aldı.

Blinken'ın, söz konusu askeri malzemelerin ve hizmetlerin "ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda İsrail Hükümetine derhal satılmasını gerektiren bir acil durumun" mevcut olduğuna dair Kongre'ye ayrıntılı gerekçeler sunduğu belirtilen açıklamada, Silah İhracatı Kontrol Kanunu'nun 36(b) maddesi gereğince "Kongre'nin inceleme gerekliliklerinden feragat edildiği" belirtildi.

Açıklamanın devamında, "ABD, İsrail'in güvenliğine kendini adamıştır. İsrail'in güçlü ve hazır bir öz savunma yeteneğini geliştirmesine ve sürdürmesine yardımcı olmak, ABD'nin ulusal çıkarları açısından hayati önem taşımaktadır." sözlerine yer verildi.

Ayrıca, İsrail'e verilecek bu askeri teçhizatın ve desteğin "bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği" belirtilerek, uluslararası insani hukuka uygun mühimmat kullanmanın "tüm ülkelerin görevi" olduğu vurgulandı.

Blinken, 9 Aralık'ta benzer gerekçelere dayanarak, değeri 106 milyon doların üzerinde olan yaklaşık 14 bin mermilik tank mühimmatının İsrail'e satılmasını Kongre'nin oluruna sunmadan onaylamıştı.

Öte yandan, Biden'ın, Ukrayna, İsrail ve diğer ulusal güvenlik ihtiyaçları için yaklaşık 106 milyar dolarlık yardım paketi talebi, göç politikası ve sınır güvenliği konusunda Cumhuriyetçi Partinin itirazı nedeniyle hala Kongre'den onay alabilmiş değil.

ÖNCEKİ HABERLER
Suudi Arabistan'dan ilk açıklama geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ı suçladılar...
Suudi Arabistan'dan ilk açıklama geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ı suçladılar...
Kulüpler sosya medyada tek yürek oldu! Her biri İstiklal Marşı'nın bir dizesini paylaştı! İşte o paylaşımlar...
Kulüpler sosya medyada tek yürek oldu! Her biri İstiklal Marşı'nın bir dizesini paylaştı! İşte o paylaşımlar...
Ahmet Hamdi Çamlı'dan tepki çeken paylaşım! 'Yurtta sulh tantanası başladı'
Ahmet Hamdi Çamlı'dan tepki çeken paylaşım! 'Yurtta sulh tantanası başladı'
Metro İstanbul Fenerbahçe ve Galatasaray için sabaha kadar çalışacak! İşte o seferler
Metro İstanbul Fenerbahçe ve Galatasaray için sabaha kadar çalışacak! İşte o seferler
Süper Kupa kriziyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama! 'Atatürk ortak değerimizdir
Süper Kupa kriziyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama! 'Atatürk ortak değerimizdir
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etti iddiası! Otelde fenalaştı ambulans çağrıldı
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etti iddiası! Otelde fenalaştı ambulans çağrıldı
Süper Kupa finalinin tarihi belli oldu mu?
Süper Kupa finalinin tarihi belli oldu mu?
Süper Kupa maçı oynanamadı! Taraftarlar stattan ayrıldı
Süper Kupa maçı oynanamadı! Taraftarlar stattan ayrıldı
Süper Kupa maçının iptaline neden olan forma!
Süper Kupa maçının iptaline neden olan forma!
Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifasını istedi
Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifasını istedi
Disney'e sessiz kalmışlardı! Ünlü isimlerden Atatürk paylaşımları
Disney'e sessiz kalmışlardı! Ünlü isimlerden Atatürk paylaşımları
THY Melbourne'e tarifeli seferlere başlıyor
THY Melbourne'e tarifeli seferlere başlıyor