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Süer Kupa kriziyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama! 'Atatürk ortak değerimizdir

Süer Kupa kriziyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama! 'Atatürk ortak değerimizdir

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı yaşanan krizin ardından iptal edildi. Suudi Arabistan yönetiminin Atatürk fotoğraflı formalara izin vermemesi üzerine yaşanan krizle ilgili AK Parti'Den ilk resmi açıklama geldi.

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi "Atatürk pankartı" ve "Atatürk tişörtü" krizi yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray bunun üzerine maça çıkmadı ve maç ertelendi. 

Sosyal medya Atatürk paylaşımlarıyla çalkalanırken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." paylaşımı yaptı. İşte o paylaşım...

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