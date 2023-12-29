Disney'e sessiz kalmışlardı! Ünlü isimlerden Atatürk paylaşımları

Disney Plus'ta Atatürk dizisinin yayınlanmamasına tepki gösteremeyen ünlü isimlerden Atatürk paylaşımı geldi. Şahan Gökbakar ve Aras Bulutlu İynemli, Suudi Arabistan'daki krizin ardından Atatürk paylaşımında bulundu.

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da TSİ 20.45’te oynanacak olan Süper Kupa Finali iptal edildi.

Suudi Arabistan yönetiminin maç organizasyonunda "Atatürk afiş ve tişörtleri" yasaklaması sonrası iki dev kulüp geri adım atmadı.

Disney, Atatürk dizisini yayınlayamadı

Yaşanan krizin ardından ise yaz aylarında Disney Plus'ın 'Atatürk' dizisini yayınlayamaması tekrar gündem oldu.

ABD merkezli dizi/film platformu Disney Plus, o dönemlerde Ermeni lobilerine boyun eğmişti.

Disney Plus'ın Aras Bulut İynemli’nin başrol olduğu "Atatürk" dizisini yayınlamayacağı bildirmişti.

Ünlüler Disney'e sessiz kaldı

Siyasi isimler başta olmak üzere her kesimden tepki gösterilmesine rağmen ünlü isimler skandal karara sessiz kaldı.

Bu isimlerden bazıları da oyuncu Şahan Gökbakar ve Aras Bulut İynemli olmuştu.

Atatürk'ü paylaştılar

Siyasi konularda yaptığı paylaşımlarla tanınan Gökbakar ve İynemli'den Riyad'da yaşanan kriz sonrası anında açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan ünlü oyuncular Atatürk'ü paylaştılar.

"Araplar'a meze ettiler Türk takımlarını"

Şahan Gökbakar yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Araplara göre Atatürk bir siyasi. Bize göre Atatürk ulu önder, canımız her şeyimiz.

"Stada sokmuyoruz o zaman" diyorlar.

"Biz de gelmiyoruz zaten" diyor klüpler.

Bütün bu rezaletin mimari da TFF

100. Yılımızda Araplar'a meze ettiler Türk takımlarını...

Atatürk'ün sözünü paylaştı

Gökbakar'ın açıklamalarına benzer bir paylaşım da Aras Bulut İynemli'den geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İynemli, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü paylaştı.

İynemli paylaşımında şunları kaydetti:

“Yurtta Sulh Cihanda Sulh”

-Mustafa Kemal Atatürk

"Ne mutlu Türküm diyene"

-Mustafa Kemal Atatürk