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Galatasaray, Fenerbahçe ve TFF'den ortak açıklama

Galatasaray, Fenerbahçe ve TFF'den ortak açıklama

Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından Galatasaray, Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ortak açıklama yapıldı.

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Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa'da  Galatasaray  ile  Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı ve tişörtü için izin verilmedi. Bu gelişme üzerine sahaya çıkmayı reddeden Fenerbahçe ve Galatasaray, taleplerinden geri adım atmadı. Gelişmelerin ardından Süper Kupa finali iptal edildi.

Final mücadelesinin iptal edilmesinin ardından Galatasaray, Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ortak açıklama yayınlandı.

Ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyuna duyurulur

Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz,
29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz.

Türkiye Futbol Federasyonu
Fenerbahçe Spor Kulübü
Galatasaray Spor Kulübü"

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