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Beşiktaş, Eric Bailly ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, Eric Bailly ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, savunma oyuncusu Eric Bailly'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

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Süper Lig'in ilk devresinde hayal kırıklığı yaşayan ve 17 hafta sonunda topladığı 29 puanla ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 15 puan gerisinde kalan ve beşinci sırada yer alan Beşiktaş'ta, bir ayrılık yaşandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne grup aşamasında veda eden ve şimdiden 3 teknik direktörle çalışan siyah-beyazlılarda, Eric Bailly ile yollar ayrıldı.

"Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz"

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz.
4 kez sakatlık geçirdi

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde 4 Eylül tarihinde bedelsiz bir şekilde kadrosuna kattığı ve 3.5 milyon euro maaş verdiği 29 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takımda toplamda 8 maçta süre buldu.

Siyah-beyazlı takıma transferinin ardından 3 farkı nedenden dolayı 4 kez sakatlanan Bailly, 64 gün sahalardan uzak kalmıştı.

Kadro dışı kalmıştı

Bailly, Fenerbahçe derbisinin ardından Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Jean Onana ve Rachid Ghezzal ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

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