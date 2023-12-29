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Malatya'da depremzede besicilere büyükbaş hayvan ile ekipman verildi

Malatya'da depremzede besicilere büyükbaş hayvan ile ekipman verildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da afette hayvanları telef olan besicilere 213 büyükbaş hayvan dağıtıldı.

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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Yeşilyurt ilçesi Sütlüce Mahallesi'nde "Besilik Hayvan ve DAP İdaresi Başkanlığı Hayvansal Üretim ve Destek Programı Makine Ekipman Dağıtımı" töreninde yaptığı konuşmada, büyük bir afet yaşandığını ancak hayatın devam ettiğini, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla üreticilere destek verdiğini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, bugüne kadar yaklaşık 3 bin 249 küçükbaş ile 340 büyükbaş havyanı üreticilere verdiklerini dile getirerek, "Bugün de hayvanları telef olan 104 yetiştiricimize 213 besilik büyükbaş hayvan dağıtacağız." dedi.

Akar, 400 süt taşıma güğümü, 8 jenerator, 10 bin numune taşıma kabı, 4 bin 300 antibiyotik test kiti, buzdolabı, elektrikli termosifon gibi malzemeleri de üreticilere dağıtacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından üreticilere büyükbaş havyan ile ekipmanlar teslim edildi.

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