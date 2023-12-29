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Sakarya'nın süsü palmiyeler kışa hazır

Sakarya'nın süsü palmiyeler kışa hazır

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin süsü olan palmiyeleri kış sezonuna hazırladı.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin dokusunu ve güzelliğini koruyacak mevsimlik çalışmalar yapıyor. Yeşilin her tonunu barındıran şehirde kentin merkezini peyzaj dokunuşlarıyla süsleyen Büyükşehir, Yeni Cami bölgesinin simgesi olan palmiye ağaçlarını kış sezonuna hazırladı. 15 Temmuz Caddesi’nde gecenin geç saatlerine kadar çalışma yapan ekipler, yaz mevsimi olan palmiye ağaçlarını en çetin soğuklarda korumak ve varlığını sürdürmek için bazı tedbirler aldı. Üstleri tamamen kapatılan ve soğuktan korunması için hazırlanan palmiyeler kışı bu şekilde geçirecek.

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