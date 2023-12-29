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Nevşehir'de yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu

Nevşehir'de yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni yıl öncesinde yapılan çalışmalarda 56 litre kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi.

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Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yeni yıl öncesinde kaçak ve sahte alkollü içecek imal ederek ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar sonucu 56 litre içime ve satışa hazır imal edilmiş ve çeşitli markalara ait şişelere doldurulmuş alkollü içecek, 1 adet alkol tespit kiti, 13 adet çeşitli markalarda dolumu yapılacak boş şişe, 79 adet tabanca fişeği, 17 adet yivsiz tüfek fişeği ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Etil alkolden yapıldığı değerlendirilen alkollü içeceklere ve aparatlara da el konulurken, şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

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