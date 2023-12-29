İstanbul için son aday bombası! AK Parti'nin adayı Kalyon Holding Yöneticisi Mehmet Kalyoncu mu oluyor?

AK Parti'nin İstanbul adayının kim olacağıyla ilgili kulislerde isim toto oynanmaya devam edilirken, son isim Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu oldu. 30 yaşındaki Kalyoncu'nun AK Parti'nin İstanul adayı olacağı iddiaları kulisleri hareketlendirdi. İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi de olan Kalyoncu'nun holdingteki göreviyle birlikte Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanlığı’nı bırakması, Türkiye Tasarım Vakfı Başkanlığını da devretmesi iddiaları güçlendirdi.

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AK Parti’yi İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyesi adaylarının da aralarında olduğu tüm illerdeki belediye başkan adaylarının 5 Ocak'tan itibaren açıklanmaya başlanması bekleniyor. Cevabı en çok merak edilen ise AK Parti'nin İstanbul adayının kim olacağı sorusu oluyor.

Ali Yerlikaya yakın ekibiyle paylaştı iddiası

AK Parti'nin İstanbul adaylığı için en güçlü ismin çişleri Bakanı Ali Yerlikaya olduğu herkesin dilinde iken Serbestiyet'ten Hilal Köylü, yeni bir kulis bilgisini paylaştı. Buna göre, Yerlikaya yakın çalışma ekibine "İstanbul'a aday olacağım" dediği iddiasını paylaştı.

Mehmet Kalyoncu da aday totoya girdi

Öte yandan AK Parti’nin İstanbul adayının kim olabileceğine dair kulislerde geçen adayların arasına yeni bir isim daha eklendi. ATV ve Sabah'ın da sahibi olan Turkuvaz Medya Grubu’nun da sahibi olan Kalyon Holding’in yöneticilerinden, İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu’nun adı İAK Parti'nin İstanbul adayları arasına eklendiği iddia edildi.

Gaziantep doğumlu Trabzonlu işadamı!

31 yaşındaki Gaziantep doğumlu, aslen Trabzonlu işadamı Mehmet Kalyoncu, İstanbul’da mimari sorunlarla ilgilenen Türkiye Tasarım Vakfı’nın da kurucusu ve başkanıydı. Kalyoncu Tasarım Vakfı dışında, Bu yıl İstanbul’da düzenlenen gençlerin katıldığı “23 Zirvesi”nin de ev sahipliğini yaptı.

100. yıl için yaptığı beste...

Mehmet Kalyoncu son olarak Cumhuriyet’in 100. Yılı için kendi bestelediği Emanet adlı eseri, orkestra eşliğinde piyanoda çaldığı konserle adından söz ettirmişti. Son dönemde medyada artan görünürlüğü başkan adaylığının sürpriz ismi olabileceği iddialarına neden oldu.

Tüm görevlerini bırakması dikkat çekti

Mehmet Kalyoncu’nun Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanlığı’ndan görev süresinin bitimine 1,5 yıl kala ayrılması, Türkiye Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Furkan Demirci’ye devretmesi ve Holding’teki görevlerindeki sorumlulukları da devretmesi bu yöndeki iddiaları güçlendirdi.

Mehmet kalyoncu kimdir?

Mimar ve iş insanı Mehmet Kalyoncu, Kalyon Holding’de Yönetim Kurulu Üyesi olmanın yanı sıra İstanbul Yeni Havalimanı projesinde de İcra Kurulu Üyeliği görevini yürütüyor. Eğitimi ve deneyimiyle elde ettiği birikimini, dedesinin 1944’te attığı temeller üzerinde büyüyen aile şirketi aracılığıyla Türkiye ile paylaşıyor.

İlk ve orta öğretimini İstanbul’da tamamlayan Gaziantep doğumlu Kalyoncu, Ümraniye Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Lise eğitiminin son yılına girerken, Oxford Üniversitesi St. Hugh’s College tarafından düzenlenen akademik programa katıldı. Bu programa kabul edilen ilk Türk öğrenci oldu. O dönemde Rönesans Mimarisi ile ilgili akademik araştırmalarda bulundu.

Üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamamlarken, bu dönemde Architectural Association ve Illinois Institute of Technology üniversitelerinde ziyaretçi öğrenci olarak eğitim gördü.

Evli ve iki çocuk babası olan Kalyoncu’nun iş hayatıyla tanışması lisans eğitimi sırasında gerçekleşti. Eğitim hayatı ve sivil toplum kuruluşlarındaki sorumluluklarını yürütürken aynı zamanda mimarlık ofislerinde ve inşaat firmalarında staj yaptı. Üniversiteyi bitirdikten sonra Kalyon Holding’in iştiraklerinde farklı kademelerde görev aldı.

Çalışmalarıyla beraber akademik gelişimini de devam ettiren Kalyoncu, uluslararası üniversitelerde programlara katıldı. Harvard Üniversitesi’nde Müzakere, Babson College’da Girişimcilik ve Tufts Üniversitesi’nde Kurumsal Diplomasi eğitimlerini tamamladı.

Eğitimini iş hayatıyla sınırlı tutmayan Kalyoncu, müziğe olan ilgilisini ve piyano yeteneğini London School of Music sertifikasıyla belgeledi.

Kalyoncu iş hayatının yanı sıra üniversite yıllarından beri sivil toplum kuruluşlarıyla da yakından ilgileniyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin kurucu vakfı olan Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın da Mütevelli Heyeti Üyesi olan Kalyoncu, Türkiye Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor.