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ADOB yeni yılı konserlerle karşılayacak

ADOB yeni yılı konserlerle karşılayacak

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), yeni yıl konserleriyle izleyicilerle buluşacak.

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Yeni yılı 29-30 Aralık ve 3 Ocak'ta vereceği konserlerle karşılayacak ADOB, seyirci karşısına geniş bir repertuvarla çıkacak.

Orkestralı gerçekleşecek konserde, sevilen aryalardan müzikallere uzanan parçalar yer alacak.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve tüm biletlerin satıldığı konserin orkestra şefliğini Artun Hoinic yapacak.

Konserde, sopranolar Esin Talınlı, Funda Saltaş Ateşoğlu, Esra Çetiner ve Görkem Ezgi Yıldırım, tenorlar Şenol Talınlı, Ayhan Uştuk ve Arda Doğan, baritonlar Eralp Kıyıcı ve Çetin Kıranbay sahne alacak.

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