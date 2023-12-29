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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a Rahmi Koç'tan tebrik

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a Rahmi Koç'tan tebrik

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ı ziyaret etti.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp binasında gerçekleştirilen ziyarette yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, takım kaptanı Necip Uysal ile eski futbolcular katıldı.

Kulübün yaşayan en eski üyesi olan Rahmi Koç, başkanlığa seçilmesinden dolayı tebrik ettiği Hasan Arat ile yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diledi.

Hasan Arat'ın Rahmi Koç'a Cumhuriyet'in 100. yılı için özel olarak hazırlanan 100 sırt numaralı forma hediye ettiği ziyarette, daha sonra Beşiktaş JK Müzesi gezildi.

Müzede kendisi için hazırlanan özel köşedeki eserleri inceleyen Koç, Tüpraş Stadyumu temalı pastayı kesip katılımcıların ve siyah-beyazlı taraftarların yeni yılını kutladı.

Beşiktaş Kulübünün efsane başkanı Süleyman Seba köşesiyle yan yana olan kendisine ait köşe için teşekkür eden Rahmi Koç, Hasan Arat'a "Kulübün sana ihtiyacı var." sözleriyle veda etti.

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