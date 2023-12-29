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Real Madrid'de Carlo Ancelotti gelişmesi!

Real Madrid'de Carlo Ancelotti gelişmesi!

Real Madrid, İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti’nin sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

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La Liga ekibi Real Madrid, Teknik Direktör Carlo Ancelotti’nin sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. İtalyan çalıştırıcı, 2026’ya kadar İspanyol devini çalıştırmaya devam edecek.

2021 yılında kulübün başına geçen 64 yaşındaki teknik adam, kulübüyle 2021-2022 sezonunda La Liga şampiyonluğu yaşarken hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

Daha önce 2013 ve 2015 yılları arasında da Real Madrid’i çalıştıran deneyimli çalıştırıcı, 2013-2014 sezonunda da eflatun-beyazlılarla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Carlo Ancelotti’nin, 2002-2003 ve 2006-2007 sezonlarında da İtalyan kulübü Milan ile Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.

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