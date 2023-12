OPET, global ödülleri ile "dünyanın en iyileri" arasında

OPET, bu yıl "Kadın Gücü Projesi", "İşimiz Temiz Projesi","Dijital Eğitim Platformu", "Mavi Program", "Bayi Otomasyon Sistemi" ve "OPETAdBlue" dolum aparatlı ambalajı ve QR kodla ürün içeriği sorgulama özellikleriyle uluslararası arenada ödülleri topladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OPET, Stevie International Business Awards'ta (IBA) 10, Stevie Awards for Great Employers'ta (SAGE) 2, Globee Business Awards'ta 4, Globee Women In Business Awards'ta 2, Sustainability Awards'ta 1, Stevie Awards for Women in Business'ta (SAWIB) 2 olmak üzere uluslararası ölçekte toplam 21 ödüle layık görüldü.

OPET'in "mesleğin cinsiyeti olmadığı" algısının toplumsal düzeyde benimsenmesinin sağlanması hedefiyle hayata geçirdiği "Kadın Gücü Projesi", iş dünyasının Oscar'ları olarak bilinen Stevie Awards programında en çok ödül alan projeler arasında yer aldı.

Kadın Gücü Projesi, SAGE'de "Dönüşüme Liderlik", Globee Women In Business Awards'ta "Kadının Güçlendirilmesinde Düşünce Liderliği" ve "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Şampiyonu" kategorilerinde birer altın ödül aldı.

Proje, SAWIB'te ise, "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Alanında Başarı" alanında gümüş, "Tüketici Ürünlerinde Yılın Şirketi" kategorisinde de bronz ödülün sahibi oldu.

Kadın Gücü Projesi, Stevie IBA'ta ise Avrupa bölgesindeki jürilerden en yüksek puanı alarak "Sürdürülebilirlikte Liderlik" ve "Fikir Öncülüğü/Liderliği" kategorilerinde de birer altın, "Yılın Enerji Şirketi" kategorisinde bronz ödül getirdi.

"İşimiz Temiz Projesi", ödüle layık görülen tek Türk şirketi oldu

OPET'in Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu liderliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüyen ve hizmet sektöründeki mikro işletmelerin hijyen seviyesini artırmak üzere uyguladığı "İşimiz Temiz Projesi" de Business Intelligence Group tarafından, alanında dünyanın en büyük şirketlerinin katılımıyla düzenlenen Sustainability Awards'ta "Yılın Sürdürülebilirlik İnsiyatifi Ödülü"nü kazandı.

Ayrıca OPET, "İşimiz Temiz Projesi" ile 2023 ödül listesinde ödüle layık görülen tek Türk şirketi oldu.

Söz konusu proje ile şirket, Globee Business Awards'tan "Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı" kategorisinde gümüş ödüle layık görülürken, Stevie IBA ödül programında "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanında Başarı", "Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı" ve "Çevre, Sosyal ve Devlet Alanlarında Başarı" kategorilerinin üçünde de gümüş ödül aldı.

OPET'in dijital mecralarına ödül

Kart sadakat programını geçen yıl "Mavi Program" adıyla yenileyen ve dijitalleştiren OPET, "Mavi Program" ile Globee Business Awards "Müşteri Bağlılığında Başarı" kategorisinde ve Stevie Awards IBA'ta "Yılın Bağlılık Programı" kategorisinde yine altın ödüle layık görüldü.

OPET istasyon çalışanları için hazırlanan, bilgisayar ve cep telefonları ile markaya ait her türlü güncel bilgi, proje ve eğitim dokümanlarına anında ulaşmalarını sağlayan Dijital Eğitim Platformu da OPET'i ödüle götüren projeler arasında yer aldı.

Platform ile şirket, SAGE "Öğrenme Teknolojisi Uygulamalarında Başarı" kategorisinde bronz, Stevie IBA ödül programında ise "Kurumsal Öğrenme/İşgücü Geliştirme Çözümü" kategorisinde gümüş ödül almaya hak kazandı.

OPET'in sektördeki ihtiyaçlar ve bayilerinin beklentileri doğrultusunda geliştirdiği, mobil uygulama üzerinden istasyonlarına ilişkin verilerin görülebilmesi ve tüm operasyonel işlemlerin tek bir dijital platformda yönetilebilmesini sağlayan Bayi Operasyon Sistemi (BOS), Stevie IBA ödül programında "En İyi İş Yönetimi Platformu" kategorisinde ve Globee Business Awards'ta ise "İş Ortağı ve Bayi Geliştirme Başarı" kategorisinde bronz ödül kazandı.

Motorin kullanan araçların egzoz emisyonlarındaki zararlı maddeleri önemli ölçüde azaltan OPET Adblue da Stevie IBA ödül programında, dolum aparatlı ambalajı ve QR kodla ürün içeriği sorgulama özellikleriyle "Enerji Sektörü Yılın İnovasyonu" kategorisinde gümüş ödüle hak kazandı. OPET, AdBlue ile Globee Business Awards'ta da "Ürün ve Hizmet İnovasyonunda Başarı" gümüş ödüle layık bulundu.