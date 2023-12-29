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Poşet fiyatları 2024 yılında zamlanacak mı? Bakan Bolat duyurdu

Poşet fiyatları 2024 yılında zamlanacak mı? Bakan Bolat duyurdu

Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı, 2024 yılında marketlerde uygulanacak olan poşet fiyatını duyurdu.

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Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, marketlerde tüketiciye 25 kuruştan satılan plastik alışveriş poşetlerinin geri kazanım katılım payı 60 kuruşa yükseldi.

Fiyat değişemdi

Yeni senede, 0,33 litrelik içecek ambalajı 6 kuruş, 1 buçuk litre ve üzeri içecek ambalajı 24 kuruş, kutu içecek ambalajı ise 18 kuruş olarak uygulanacak.

Binek araç lastiğinden 19 lira ve çinko karbon pilden 19 lira geri kazanım katkı payı alınacak.

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