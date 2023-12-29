Mersinliler yeni yılı 'Yılbaşı Pazarı' ile karşılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesinde yer alan Özgecan Aslan Barış Meydanında kurduğu ‘Yılbaşı Pazarı’ ile yeni yıl etkinliklerine başladı. Işıklandırmalar ve süslemelerle donatılan yılbaşı pazarında, yeni yıl temalı hediyelik süs eşyalarından takılara, seramik ürünlerden oyuncaklara, mutfak soslarından reçellere varıncaya kadar el emeği göz nuru birçok ürün de satışa sunuluyor. El emeği göz nuru ürünler ile birlikte yiyecek ve içecek stantlarının da kurulduğu 'Yılbaşı Pazarı' vatan

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, “Her yıl olduğu gibi 2024’e, yeni yıla keyif ve mutlulukla girmek istiyoruz. Bu doğrultuda stantlarımızı hazırladık. 50 tane standımız var. Yiyecek, içecek, takı ve hediyelik eşyalara uzanan geniş bir yelpazede stantlarımız mevcut. Bununla beraber aynı zamanda etkileşim ve konser alanlarımız da mevcut” diye konuştu.

Pazarı, 7'den 70'e her yaştan vatandaşa yönelik oluşturduklarına dikkat çeken Özdülger, “Hem standımızı gezmek ve alışveriş yapmak isteyen hem de burada bu alanın coşkusunu, keyfini yaşamak isteyen vatandaşlarımıza yönelik pazarımızı oluşturduk. Hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik interaktif oyunlarımız da oluyor. Çünkü vatandaşlarımıza yeni yıl coşkusunu, heyecanını, mutluluğunu yaşatmak istiyoruz. Bu vesileyle 2024’ün mutluluk, huzur, sevgi ve tüm arzularını gerçekleştirdiği güzel bir yıl olmasını dilerim” ifadelerini kulandı.

Vatandaşlar hem eğlendi hem de alışveriş yaptı

Yılbaşı Pazarında stant açan Nurgül Türk, pazarda ilk kez stant açtığını söyleyerek, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. 5 yıldır pastanecilik sektöründe olduğunu söyleyen Türk, pazar sayesinde daha fazla kitleye ulaştığını belirterek, “Bizim için çok iyi olduğunu düşünüyorum. Küçük, büyük esnaf demeden çok yararlı oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlikleri takip ediyorum ve insanların buna ihtiyacı vardı. Hepimiz için çok güzel oldu” dedi.

Yılbaşı pazarını ziyaret eden gençlerden Anıl Kurman da “Diğer insanlarla bir arada olmak gerçekten güzel. Stantlar çok hoşuma gitti. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile yeni yılı erken karşıladık” şeklinde konuştu. Pazarı dolaşmaya çocuklarıyla birlikte gelen Sonay Aydın ise “Çok güzel ve çok keyifli bulduk. Mersin Büyükşehir Belediyesi sayesinde çok eğleniyoruz” şeklinde duygularını ifade etti.