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Tartıştığı gelinini öldürmüştü! Ankara'daki dehşette yeni gelişme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tartıştığı gelinini öldürmüştü! Ankara'daki dehşette yeni gelişme

Ankara'da tartıştığı gelini Derya Demir'i silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen Satılmış Demir, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Satılmış Demir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Demir, buradaki sorgusunun ardından "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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