BIST 7.460
DOLAR 29,56
EURO 32,76
ALTIN 1.964,36
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da lisede bıçaklı saldırı: Kız öğrenci sırtından yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da lisede bıçaklı saldırı: Kız öğrenci sırtından yaralandı

PENDİK'te bir lisede 9. sınıf öğrencisi kız çocuğu, başka bir kız öğrenci tarafından okul tuvaletinde bıçaklı saldırıya uğradı. Sırtından yaralanan öğrenci hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren öğrenci ise gözaltına alındı.

Abone ol

Olay saat 08.30 sıralarında Pendik Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 9. sınıf öğrencisi S.S. isimli kız, başka bir kız öğrenci tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle okul tuvaletinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Saldırı sonrası aldığı bıçak darbeleriyle sırtından yaralanan S.S. isimli kız öğrenci çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kız öğrenci ifadesi alınmak üzere Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralı öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kritik derbide muhtemel 11'ler belli oldu
Foto Galeri Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kritik derbide muhtemel 11'ler belli oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Soba satışları azaldı, tamiri arttı
Soba satışları azaldı, tamiri arttı
'2.Sayfa' programı bitti! Gülşen Yüksel Salt ekranlara veda etti
'2.Sayfa' programı bitti! Gülşen Yüksel Salt ekranlara veda etti
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobil sulama kanalına düştü
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobil sulama kanalına düştü
Sinop’ta avlanan hamsi azalınca fiyatlar yükselmeye başladı
Sinop’ta avlanan hamsi azalınca fiyatlar yükselmeye başladı
Atı ayaklarından zincirleyip ölüme terk ettiler
Atı ayaklarından zincirleyip ölüme terk ettiler
Diyarbakır'da ticari taksinin çarptığı temizlik personeli hayatını kaybetti
Diyarbakır'da ticari taksinin çarptığı temizlik personeli hayatını kaybetti
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon tahmini belli oldu
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon tahmini belli oldu
BEDAŞ'tan uyarı geldi! İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi: İşte tarihler ve saatler
BEDAŞ'tan uyarı geldi! İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi: İşte tarihler ve saatler
İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Ardahan’da kuvvetli fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerinin çatısı uçtu
Ardahan’da kuvvetli fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerinin çatısı uçtu
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 482,6 milyar dolar oldu
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 482,6 milyar dolar oldu
Faruk Erdem emekli ücretini duyurdu! İşte net rakam
Faruk Erdem emekli ücretini duyurdu! İşte net rakam