BIST 7.466
DOLAR 29,56
EURO 32,75
ALTIN 1.965,45
HABER /  GÜNCEL

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobil sulama kanalına düştü

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobil sulama kanalına düştü

Batman çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına uçtu.

Abone ol

Kaza, Batman çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Araç sürücüsü ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sinop’ta avlanan hamsi azalınca fiyatlar yükselmeye başladı
Sinop’ta avlanan hamsi azalınca fiyatlar yükselmeye başladı
Atı ayaklarından zincirleyip ölüme terk ettiler
Atı ayaklarından zincirleyip ölüme terk ettiler
Diyarbakır'da ticari taksinin çarptığı temizlik personeli hayatını kaybetti
Diyarbakır'da ticari taksinin çarptığı temizlik personeli hayatını kaybetti
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon tahmini belli oldu
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon tahmini belli oldu
BEDAŞ'tan uyarı geldi! İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi: İşte tarihler ve saatler
BEDAŞ'tan uyarı geldi! İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi: İşte tarihler ve saatler
İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Ardahan’da kuvvetli fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerinin çatısı uçtu
Ardahan’da kuvvetli fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerinin çatısı uçtu
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 482,6 milyar dolar oldu
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 482,6 milyar dolar oldu
Faruk Erdem emekli ücretini duyurdu! İşte net rakam
Faruk Erdem emekli ücretini duyurdu! İşte net rakam
Ünlü turizm merkezi Kartepe kayak merkezi yeni yıla karsız girecek
Ünlü turizm merkezi Kartepe kayak merkezi yeni yıla karsız girecek
"Gram altın şampiyon oldu" diyerek 2024 yılı bomba tahminini açıkladı! Altın rekor üstüne rekor kırıyor
"Gram altın şampiyon oldu" diyerek 2024 yılı bomba tahminini açıkladı! Altın rekor üstüne rekor kırıyor
İki metrekarelik dükkanda geçen yarım asır
İki metrekarelik dükkanda geçen yarım asır