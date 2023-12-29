Direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobil sulama kanalına düştü

Batman çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına uçtu.

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Kaza, Batman çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Araç sürücüsü ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.