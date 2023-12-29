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Faruk Erdem emekli ücretini duyurdu! İşte net rakam

Faruk Erdem emekli ücretini duyurdu! İşte net rakam

Hükümete yakın isim, Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem emekli ücretine ilişkin net rakamı paylaştı.

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Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem, emekli maaşlarıyla ilgili kesin rakamı duyurdu.

Yeni asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak açıklanması sonrası, emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam geleceği merak konusu oldu.

Bu konuda birçok uzman, açıklanan asgari ücrete ve enflasyona göre tahminlerini paylaşıyor. Bunların arasında Hükümetle yakın ilişkisi olan Faruk Erdem de var. Faruk Erdem, YouTube kanalında emekli maaşlarıyla ilgili kesin sayıyı verdi. Faruk Erdem, asgari ücretin yüzde 45 ila 50 oranında artacağını hatırlatıp 17 bin 2 TL’lik rakamı daha önce söylediğini belirtti.

Erdem, “Emekli ücretlerinde de 12 puanlık bir refah payı artışı ile beraber yüzde 50 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerine de yüzde 49,47 oranında artış yapılabilir. Emekli de 7 bin 500 taban maaşı, zam artışıyla beraber 11 bin TL olacak. 3 Ocak'ta açıklanacak, enflasyon rakamları sonrası hükümet kararı verecek.” dedi.

Emekli ve memur maaş artışlarının 5 ayda bir yapıldığını belirten Erdem, “Ocakta yapılacak artıştan sonra emekliler ve memurlar, temmuzda yeniden 6 aylık enflasyona göre yeni bir artış alacaklar.” ifadelerini kullandı.

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