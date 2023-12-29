Bakıcısı imzalattı! Vefat edince gerçek ortaya çıktı

Konya'da yaşlı bir adama bakıcısı tarafından boş senetlere imza attırıldı. Yaşlı adamın 2021 yılında vefatının ardından 2,5 milyon lira değerinde senetlerin icraya verilmesi üzerine harekete geçen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri 6 kişiyi yakaladı.

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Edinilen bilgiye göre, bir firmanın hissedarı olan yaşlı bir kişiye, bakıcısı tarafından yaşının verdiği irade kaybından faydalanılarak boş senetlere imza attırıldı.

Yaşlı adamın 2021 yılında 90 yaşında vefat etmesinin ardından, herhangi bir borç, alacak veya ticari ilişkiye dayanmayan toplamda 2,5 milyon lira değerindeki senetlerin icraya verilmesi üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

KOM ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonda Edirne'de 1, Konya'da 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplam değeri 996 bin lira olan 7 adet senet ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Yakalanan 6 şüpheliden 1’i KOM Şube Müdürlüğünden 2’si ise çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.