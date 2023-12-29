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Şanlıurfa’da tedavileri tamamlanan peçeli baykuşlar doğaya bırakıldı

Şanlıurfa’da tedavileri tamamlanan peçeli baykuşlar doğaya bırakıldı

Şanlıurfa kırsalında bitkin halde bulunan 3 peçeli baykuş ile 1 orman baykuşu, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

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Kent kırsalında bitkin haldeki peçeli baykuşları gören bir vatandaş, durumu Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, 3 peçeli baykuş yavrusu ile bir orman baykuşunu, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürerek tedavi altına aldı. Burada 3 aylık tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan baykuşlar, tekrar doğaya salındı.

Şanlıurfa Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli Veteriner Hekim Uğur Özbay, tedavi süreçleri tamamlanan baykuşları doğaya salmanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Özbay, "Rehabilitasyon süreci tamamlanan 3 peçeli baykuş ve bir orman baykuşumuz bugün doğaya, yuvalarına kavuşacaklar. Bundan sonraki süreçte sağlık dolu bir yaşam diliyoruz. Şimdi doğaya bırakma işlemini başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

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