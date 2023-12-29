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Zaha ve Bailly, Fildişi Sahili'nin aday kadrosunda yer almadı

Zaha ve Bailly, Fildişi Sahili'nin aday kadrosunda yer almadı

Fildişi Sahili Milli Takımı’nın, Afrika Uluslar Kupası için açıkladığı aday kadroda Galatasaray’dan Wilfried Zaha ile Beşiktaş’tan Eric Bailly yer almadı. Trabzonspor’dan Nicolas Pepe ile Gaziantep FK’dan Max Gradel ise kadroya davet edildi.

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Fildişi Sahili Milli Takımı, ocak ayında başlayacak Afrika Uluslar Kupası için aday kadrosunu açıkladı. Açıklanan kadroda, Galatasaray’dan Wilfried Zaha ile Beşiktaş’tan Eric Bailly’nin yer almaması dikkat çekti.

Trabzonspor’da forma giyen Nicolas Pepe ile Gaziantep FK’da oynayan Max Gradel ise 27 kişilik aday kadroda yer aldı.

Bir dönem Galatasaray’da oynayan, şu an Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz kulübü Hull City forması giyen Jean Michael Seri de kadroya çağrılan oyunculardan biri oldu.

Turnuvaya ev sahipliği yapan Fildişi Sahilleri, açılış maçında 13 Ocak Cumartesi günü TSİ 23.00'de Gine ile karşılaşacak.

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