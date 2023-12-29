Üniversitelilerden ASAT Tesisi’ne teknik gezi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi ve Elektrik Mühendisleri Odası’nın işbirliğiyle genç mühendis adayları Serik Belkıs İçme Suyu Üretim Tesisi’nde incelemelerde bulundu.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Serik ilçesinde yer alan Belkıs İçme Suyu Üretim Tesisi Akdeniz Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin inceleme konusu oldu. Yaklaşık 30 öğrencinin katılımıyla düzenlenen teknik geziye ASAT Genel Müdürlüğü Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı Osman Sütçü, Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Şaban Tat ve ilgili teknik mühendisler katıldı.

Tamamen yenilendi

Akdeniz Üniversitesi öğrencileri için düzenlenen teknik gezide genç mühendis adaylarına tesis hakkında bilgiler veren ASAT Genel Müdürlüğü Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı Osman Sütçü, “Başkanımızın talimatıyla ilçelerimizde yer alan ana üretim terfi merkezlerini yenilemekteyiz. 2023 yılı içerisinde güncel verilerle 127 milyon 736 bin 586 bin TL bedelle tamamen yenilenen tesisimizde A sınıfı verimli trafo ve IE4 yüksek verimli motorlar ile pompalar kullanıldı.

500m3 depo ve kesintisiz su arzı için Scada sistemi ve jeneratörlerin kullanıldığı proje yeni teknoloji ürünler ile enerji verimliliğini en üst seviyeye çıkarıyor” dedi.

Teknik Gezi paydaşlarından Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Şaban Tat ise; “Gelecekte suyun çok önemli olduğu bir dönemde böyle tesislerin önemini genç mühendis adayı arkadaşlarımıza anlatmayı çok anlamlı buluyoruz. Enerji verimliliği açısından ciddi projelendirilmiş, üzerinde çalışarak uygulamaya geçildiği çok güzel bir tesis burası. Bugün suyun ucuz olmasından ziyade gelecekte ucuz olmasını istiyorsak böyle tesislerin sayısını artırmamız gerekiyor ” dedi.

Pratik bilgiler daha verimli

Akdeniz Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi İrem Karakaş düzenlenen teknik geziden duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Derslerde gördüğümüz teorik bilginin yanında bu tarz teknik ve pratik bilgiler bizler için çok verimli. Bilmediğimiz birçok teknik sorunun cevabını burada görerek öğrendik. Enerji verimliliğinin, jeneratör sisteminin ve motor gücünün suyun devamlılığındaki etkilerini görmek çok heyecanlıydı” diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi Muhammet Emin Gülmez ise; “Dağıtım, iletim ve SCADA sisteminin enerji ile olan bağlantısını inceledik. Suyu sadece su olarak değil elektrikle dağıtımı ve geliştirilen yazılım sistemiyle takibi ile ilgili bilgi aldık" ifadelerini kullandı.