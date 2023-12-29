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Flaş karar duyuruldu! Ülkede yılbaşı kutlamaları yasaklandı

Flaş karar duyuruldu! Ülkede yılbaşı kutlamaları yasaklandı

Pakistan Başbakanı Anwaarul Hak Kakar, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze ile dayanışma için ülke genelinde tüm yılbaşı kutlamalarının yasaklandığını duyurdu.

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Pakistan Başbakanı Anwaarul Hak Kakar televizyonda yaptığı konuşmada, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in ağır bombardımanına maruz kalan Filistinlilerle dayanışma göstergesi olarak tüm yılbaşı kutlamalarının yasaklanması yönünde karar alındığını açıkladı.

Başbakan Kakar, savaşın felakete yol açtığını belirterek, "Tüm Pakistan halkı ve Müslüman dünyası, Gazze ve Batı Şeria'da silahsız Filistinlilere yönelik soykırımdan, özellikle de çocukların katledilmesinden derin üzüntü duyuyor. Filistin'deki son derece endişe verici durum göz önüne alındığında ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmayı ifade etmek amacıyla yeni yıl kutlamalarıyla ilgili her türlü etkinliğin yasaklanmasına karar verildi. Tüm Pakistanlılara sesleniyorum, ezilen Filistinlilerle dayanışma gösterin" ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın Filistin'e yardımlarının devam edeceğini belirten Kakar, ülkesinin ayrıca İsrail'in akıttığı kanı durdurmak için çabalarını sürdüreceğini aktardı.

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