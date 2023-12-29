Seçil Erzan ile mahkeme başkanı arasında Fatih Terim diyaloğu! Kendisini tehdit edenleri de açıkladı

Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılık olayında tutuklu olan sanık Denizbank Florya Şube Müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına başladı. Erzan, kendisini tehdit edenleri açıkladı. Erzan ile mahkeme başkanı arasında davada müşteki olarak yer almayan ancak Erzan'ın listelerinde adı yazan ünlü teknik direktör Fatih Terim hakkında bir diyalog da yaşandı.

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Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; duruşmada Seçil Erzan’ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan, “Seçil’e şunu sormak istiyorum. Özetle genel ifadeyle ‘Tehdit şantaj altındayım’ diyorsun. Tehdit ve şantaj altında olmana sebep olan olaylar nedir? Bunu bize açar mısın? Ne şekilde tehdit edildin? Mesaj atanlar kimlerdi? Seni neyle tehdit ettiler? Sen bunların etkisinde bazı insanlara fon demek zorunda kaldın ve onlardan ödeyemeyeceğini belki de belki de bildiğin halde para almak durumunda kaldın. Bunlara ne sebep oldu?” diye sordu.

Bazı müştekilerin avukatı bu soruya, “Kendisi böyle böyle yaptın, böyle böyle yaptın diye bir soru mu olur?” diye itiraz etti.

Mahkeme başkanı bunun üzerine, “Var mı tehdit? Ama baştan beri söylüyor tehdit edildiğini” diye ekledi.

Seçil Erzan, “Ama konunun özü…” diye söz almak istedi.

Mahkeme Başkanı bunun üzerine “Kimler tehdit etti. Daha önceden 150 kere soruldu bir şey de söylemedi ama tekrar soralım. Sizi kimler tehdit etti hanımefendi? Kimler tehdit etti de para alıp vermek zorunda kaldınız? “sorusunu yöneltti.

Seçil Erzan bunun üzerine “Beni Ayhan Akman tehdit etti. Fırat etti. Semih etti, Mimar Çetin’in eniştesi vardı o etti. Süleyman Aslan etti. Birçok insan etti. Tanın etti, Merve… “ diyerek isimleri açıkladı.

Fatih Terim diyaloğu

Duruşmada savcının soruları üzerine Fatih Terim diyalogu da yaşandı.

Seçil Erzan: Ben Florya’dayken hiçbir sorun yoktu hiç kimseye benim borcum harcım yoktu 2020 yılına kadar. Bir şekilde gidiyordu. Verdiğim sözü tutuyordum. Birkaç kişinin parasını çoğaltmıştım onlara artı fazladan vermiştim. Sonra 2020 yılında yine bir beni tanıyan bilen, bana güvenen bir insanın parasıyla ilgili çoğaltmak üzere yani bir fon adı altında değil ama yani ne istiyorsan onu yap dedi bana teslim etti.

Mahkeme Başkanı: Kim bu insan?

Seçil Erzan: Galatasaray camiasından birisi?

Mahkeme Başkanı: Evet. Kim?

Seçil Erzan: Sonra beyanda bulunabilir miyim?

Mahkeme Başkanı: İsmini söylemek istemiyor musun?

Erzan’ın avukatı Karaaslan: Yazılı beyanda bulunacağız efendim.

Mahkeme Başkanı: Tamam.

Seçil Erzan: Onun…

Mahkeme Başkanı: 2020 yılında parasını teslim etti evet.

Seçil Erzan: Evet. Onun o dönemde iş o dönemde kulüpten ayrıldı ve bu arada ben ona bir şekilde her istediğinde normal hayatına devam ettirmek için ödemelerini yapması için para ödüyordum, veriyordum her istediğinde, hayır diyemiyordum.

Mahkeme Başkanı: Yani size belli bir miktar para aslında verdi, elden teslim etti.

Seçil Erzan: Savcı Bey’e söylemiştik ilk olduğunu “İsmini açıklamayacağım” demiştim, o dönemde bir 300 bin dolardan bahsetmiştim.

Savcı: Şunu sorayım müştekiler arasında var mı?

Seçil Erzan: Yok.

Savcı: Çünkü sordu Avukat Bey, “Yok” dediniz o yüzden.

Seçil Erzan: Yok müştekiler arasında yok.

Mahkeme Başkanı: Ama herkes anladı yani kim olduğunu buradan ben sorayım. Fatih Terim mi bahsettiğiniz kişi?

Seçil Erzan: Herkes onun sözüne güveniyordu biliyordu. Ne kadar oldu yani…

Mahkeme Başkanı: Yani 300 bin dolar diye bahsettiğiniz kişi Fatih Terim miydi?

Seçil Erzan: Tamam.

Müşteki Avukatı Öksüz: Sayın Başkanım sorularım var.

Mahkeme Başkanı: Sorularımız var. Buyurun Avukat Bey.

Seçil Erzan: Çok yoruldum.

Sanık Avukatı Karaaslan: Efendim biraz ara verebilir miyiz? Çok yoruldu.