Sigaraya 2024'te 5 lira birden zam mı gelecek! En düşük sigara kaç para olacak?

Resmi Gazete'de yayınlanan ve ÖTV'nin yapısını değiştiren düzenlemeyle birlikte yeni yılda sigara fiyatlarına 2-5 TL arasında zamların gelmesi bekleniyor.

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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla sigara ve tütün ürünleri üzerindeki nispi ÖTV yüzde 63’ten yüzde 57’ye çekilirken, aradaki fark maktu ÖTV’ye yüklendi. Yeni sistem ucuz sigara fiyatlarını yukarı çekerken, pahalı sigara fiyatlarına yüksek oranlarda zam yapılma riskini azalttı.

Sözcü'nün haberine göre, kararla nispi vergi düşürülürken paket başına maktu vergi 1.1043 TL’den 4.8058’e, paket başına asgari maktu tutarı da 22.228’den 28.498’e yükseltildi.

Bu değişiklik ile 1 paket sigaradaki vergi eşik fiyatı 35.28 liradan 50 liraya çıktı. Böylece 50 liranın altında sigaranın piyasaya sürülme ihtimali de düşürüldü.

Nispi ÖTV’deki 6 puanlık indirim ise firmaların her 1 liralık maliyet artışını sigara fiyatlarına yansıtabilmek için yapmaları gereken zam tutarını 7.5 liradan 5.2 liraya indirdi.

Maktu ÖTV nedeniyle, yeni yılda sigara fiyatlarına 2-5 TL arasında zamların gelmesi bekleniyor.