Aydın'da bıçaklanan kadın hayatını kaybetti!

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan aile içi tartışmada eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen Gülbeyaz Savaş (25), hayatını kaybetti.

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Olay, Acarlar Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle aile içinde tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada 25 yaşındaki Gülbeyaz Savaş bıçaklandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karnından bıçaklanmış halde bulunan Gülbeyaz Savaş, iddiaya göre kendisini eşi H.S.'nin bıçakladığını söyledi. Yaralı kadın yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Gülbeyaz Savaş, yolda hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.