BIST 7.396
DOLAR 29,52
EURO 32,70
ALTIN 1.966,81
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aydın'da bıçaklanan kadın hayatını kaybetti!

Aydın'da bıçaklanan kadın hayatını kaybetti!

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan aile içi tartışmada eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen Gülbeyaz Savaş (25), hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, Acarlar Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle aile içinde tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada 25 yaşındaki Gülbeyaz Savaş bıçaklandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karnından bıçaklanmış halde bulunan Gülbeyaz Savaş, iddiaya göre kendisini eşi H.S.'nin bıçakladığını söyledi. Yaralı kadın yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Gülbeyaz Savaş, yolda hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Aç kalan kurtlar köpeğe saldırdı
Aç kalan kurtlar köpeğe saldırdı
Küresel piyasalar yılı karışık seyirle kapatıyor
Küresel piyasalar yılı karışık seyirle kapatıyor
Bursa ve Eskişehir'de 25 evden hırsızlık yapan 10 şüpheli yakalandı
Bursa ve Eskişehir'de 25 evden hırsızlık yapan 10 şüpheli yakalandı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan faaliyet izni
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan faaliyet izni
Ekrem İmamoğlu'nun saati olay oldu! İmamoğlu canlı yayına 1 milyon liralık saatle çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun saati olay oldu! İmamoğlu canlı yayına 1 milyon liralık saatle çıktı
Bursa'da babasını öldürüp kayıp ihbarında bulunmuştu: "Kız arkadaşıma küfür ettiği için oldu"
Bursa'da babasını öldürüp kayıp ihbarında bulunmuştu: "Kız arkadaşıma küfür ettiği için oldu"
2024 pasaport ücretleri netleşti! , 1,2,3,4,5 ve 10 yıllık pasaport çıkartma ücretleri
2024 pasaport ücretleri netleşti! , 1,2,3,4,5 ve 10 yıllık pasaport çıkartma ücretleri
Kassam Tugayları Sözcüsü Eu Ubeyde imha edilen İsrail askeri araç sayısını açıkladı
Kassam Tugayları Sözcüsü Eu Ubeyde imha edilen İsrail askeri araç sayısını açıkladı
Otomobil aydınlatma direğine çarptı, 1 kişi yaralandı
Otomobil aydınlatma direğine çarptı, 1 kişi yaralandı
Balıkesir'de yoğun sis etkili olmaya devam ediyor
Balıkesir'de yoğun sis etkili olmaya devam ediyor
Donald Trump'a başkanlık seçimleri öncesi bir darbe darba
Donald Trump'a başkanlık seçimleri öncesi bir darbe darba
Kastamonu’da yılbaşı öncesinde sahte alkol operasyonu
Kastamonu’da yılbaşı öncesinde sahte alkol operasyonu