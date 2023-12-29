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Otomobil aydınlatma direğine çarptı, 1 kişi yaralandı

Otomobil aydınlatma direğine çarptı, 1 kişi yaralandı

Karaman’da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

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Kaza, gece saat 23.45 sıralarında Hamidiye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. yönetimindeki 70 AF 337 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü R.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. MEDAŞ ekibi, otomobilin çarpması sonucu eğilerek lambaları kırılan aydınlatma direğinde incelemede bulunarak hasar tespiti yaptı. Kaza yapan otomobil daha sonra çağrılan çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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