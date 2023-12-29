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Balıkesir'de yoğun sis etkili olmaya devam ediyor

Balıkesir'de yoğun sis etkili olmaya devam ediyor

Balıkesir’de sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis akşam saatlerinde etkisini arttırarak devam etti.

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Sabah saatlerinden itibaren şehir üzerinde etkisini göstermeye başlayan yoğun sis, akşam saatlerinde de etkisini artırdı. Yoğun sis nedeniyle Balıkesir’in çeşitli noktalarında görüş mesafesi 10-20 metreye kadar düşerken, Balıkesir Valiliği 3 gün boyunca şehir üzerinde etkisini gösterecek olan yoğun sis için vatandaşları ve sürücüleri uyardı. Balıkesir Valiliğinden yapılan uyarıda, “Bölge genelinde pus e yer yer sis olayı beklendiğinden hava kalitesinde azalma ile düşük görüş mesafesi nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.

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