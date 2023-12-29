BIST 7.396
DOLAR 29,51
EURO 32,67
ALTIN 1.964,87
HABER /  GÜNCEL

Kartal'da park halindeki otomobil yaranarak kullanılamaz hale geldi

Kartal'da park halindeki otomobil yaranarak kullanılamaz hale geldi

Kartal'da sokak üzerinde bulunan park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda alev alarak yanmaya başladı. Alevlerin büyümesi ile olay yerine çağrılan itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Abone ol

Olay saat 02.00 sularında Soğanlık Mahallesi Senem Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobil bir anda alev alarak yanmaya başladı.

Yangının büyümesi üzerine olay yerine ihbarla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
81 ilde 'Çengel-5' operasyonu: 187 ton sahte ve kaçak alkole el konuldu, 35 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi
81 ilde 'Çengel-5' operasyonu: 187 ton sahte ve kaçak alkole el konuldu, 35 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi
Fatih Portakal asgari ücreti 1 ay önceden bildim dedi emekli zammını açıkladı
Fatih Portakal asgari ücreti 1 ay önceden bildim dedi emekli zammını açıkladı
Bursa’da kaybolan engelli genç için arama çalışmaları başlatıldı
Bursa’da kaybolan engelli genç için arama çalışmaları başlatıldı
Karşı şeride geçen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Karşı şeride geçen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Özgür Demirtaş, Cem Küçük'ün asgari ücret hesabını bozdu! 'Cem bey o olaya öyle bakılmaz'
Özgür Demirtaş, Cem Küçük'ün asgari ücret hesabını bozdu! 'Cem bey o olaya öyle bakılmaz'
Afyonkarahisar'da ev sahibini öldürüp intihar etti
Afyonkarahisar'da ev sahibini öldürüp intihar etti
Ev sahibi ile anlaşamayan kiracılar dikkat! Yeni sistem yolda çok şey değişecek
Ev sahibi ile anlaşamayan kiracılar dikkat! Yeni sistem yolda çok şey değişecek
Uzman Çavuş dehşet saçtı! Ormanlık alana götürüp kurşun yağdırdı
Uzman Çavuş dehşet saçtı! Ormanlık alana götürüp kurşun yağdırdı
Erdoğan'la asgari ücret pazarlığında ne oldu? 1.5 saat baş başa görüşmede Erdoğan ne dedi?
Erdoğan'la asgari ücret pazarlığında ne oldu? 1.5 saat baş başa görüşmede Erdoğan ne dedi?
İstanbul'da metrolara yılbaşı düzenlemesi! Sabaha kadar sefer yapılacak
İstanbul'da metrolara yılbaşı düzenlemesi! Sabaha kadar sefer yapılacak
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'tan Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş için çağrı
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'tan Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş için çağrı
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i mağlup etti
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i mağlup etti