İstanbul'da metrolara yılbaşı düzenlemesi! Sabaha kadar sefer yapılacak

Metro İstanbul, kentte yılbaşı gecesinde bazı metro, tramvay ve füniküler hatlarının gece saatlerinde de çalışacağını duyurdu.

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2023'e veda etmeye sayılı günler kaldı. Yurt genelinde olduğu gibi Megakent'te de toplu ulaşımda düzenleme yapıldı.

Vatandaşların yılbaşını sorunsuz geçirmelerini isteyen yetkililer, metrolarda düzenlemeye gitti.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı metro seferlerinin sabah saatlerine kadar yapılacağı, bazı tramvay hatlarının da saat 02.00'ye kadar devam edeceği duyuruldu.

Sabaha kadar sefer yapacak hatlar

Karara göre; 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece sabaha kadar sefer yapacak metro hatları şu şekilde sıralandı;

- M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı,

- M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman,

- M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez,

- M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı,

- M5 Üsküdar-Çekmeköy,

- M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü,

- M7 Yıldız-Mahmutbey,

- M8 Bostancı-Dudullu/Parseller,

- M9 Bahariye-Olimpiyat.

Gece 02.00'ye sefer yapacak tramvay hatları

T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında ise seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

"Kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için seferler ücretsiz"

Açıklamada ayrıca "1 Ocak günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için seferlerimiz ücretsizdir." bilgisi paylaşıldı.