Okan Buruk, İsmail Kartal'a cevap verdi!

Süper Kupa'da Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, İsmail Kartal'ın lig maçı için söylediği "Oyuncuları sürekli yerde yattı, hızımızı kesti" açıklamalarına cevap verdi.

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Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da karşılaşacak. Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde yapılacak dev maç yarın 20.45'te başlayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa'da karşılaşacakları Fenerbahçe maçı için açıklamalar yaptı.

Buruk, "Icardi kırığa rağmen maskeyle sahada yer almak istiyor. Doktorumuz son kontrolünü yaptıktan sonra yarın kararımızı vereceğiz. 2-3 farklı darbe aldı. Onlardan birinde kırık oluştu. Bugün antrenmanla bizimle yer aldı. Yarın kararımızı vereceğiz." dedi.

Okan Buruk basın toplantısında kazanmak istediklerini ifade etti.

"Bizden beklentinin yüksek olduğunu biliyoruz. Stat çok güzel, atmosfer çok güzel. Yarınki maç daha farklı olacak. Burada Türkiye'yi temsil ediyoruz. Keşke burada beraber oturabilseydik. Bizlere, ülkemize yakışır şekilde bir derbi olur. Amacımız kupayı kazanmak. Hakim Ziyech'in ufak bir ağrısı vardı. Zorlamak istemedik. Icardi de antrenmana maskeyle çıktı. Bir kırığı var, maskeyle sahada yer almak istiyor. Kararı yarın vereceğiz. Maçta 2-3 farklı pozisyonda darbe aldı, burnunda da problem var."

"Biz Bayern Münih'e karşı önde bastık. Fenerbahçe'ye karşı da önde bastık ama Fenerbahçe uzun pası tercih etti. İlk yarı yüzde 60'ın üzerinde top bizdeydi. Fenerbahçe beklediğimizden daha çok geride bekledi. İş bireysel beceriye kalıyor. İki takımda sınıfın altında kaldı. Yarın daha iyisini bekliyorum. Biraz daha rahat bekliyoruz. Rakibimiz kendi sahasında daha temkinli oynadı. Yine kendi oyunumuzu oynayacağız."

"Maça başlayan Fenerbahçe 11'ine baktığımızda Fred'e yakın bir oyuncuyla başladı. Ama etkili olmadı daha sonra değişikliğe gitti. Rakipten çok kendi oyunumuza bekliyoruz. Yaklaşık 3 ayrı darbe aldı. Hakemlerin de oyuncuları sahada koruması gerekiyor. Hakemlerden oyuncuları sahada daha çok korumasını isteyeceğim. Hakemlere saldırı olunca hepimiz bir olduk, onları koruduk. Icardi bugün bizimle antrenmana çıktı. Yarın karar vereceğiz."

"Maç öncesi rakibimizin rakibi karşılama analizlerini yaptık. Genel olarak Galatasaray kadar agresif olmasa da baskı yapıyorlar. Yarın için daha farklı bir şey çıkabilir. Hem iyi ayakları hem oyuncunun iki yönünü oynayabilecek oyuncuları düşünüyoruz. Mertens alanları iyi kullanabilen bir oyuncu. Geçiş oyununda da zaman zaman katkı sağlıyor. Fred'in gelmesiyle oyun biraz daha değişecek. Fred daha çok gezen bir oyuncu. Kendi oyunu içerisinde farklılığı getirecek. Bizim için de orta sahadaki boşluk işimize yarayabilir. Oyunun daha çok değişeceğine inanıyorum."

İSMAİL KARTAL'A CEVAP GELDİ

50 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın lig maçı için söylemiş olduğu "Oyun hızımızı kestiler. Hakem de buna yol verdi. Sürekli yerde yatan, oyunun hızını yavaşlatmaya çalışan Galatasaraylı oyunculardı." açıklamasına da cevap verdi. Buruk, o sözler için şu ifadeleri kullandı:

"Oyunculara saygı duymak gerekiyor. Fenerbahçeli oyuncuların hepsine saygı duyuyorum. Burada oyuncuları suçlamak yerine onlara sahip çıkmamız lazım. Onlara baskı kurdukça oyun olarak geri gidiyorlar."