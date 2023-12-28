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Ahmet Davutoğlu itiraf etti: Şimdi olsa Kılıçdaroğlu'nu desteklemezdim

Ahmet Davutoğlu itiraf etti: Şimdi olsa Kılıçdaroğlu'nu desteklemezdim

Aylar sonra seçim sürecine ilişkin konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi. Davutoğlu, "Seçimlerde yaşananları gördükten sonra Kılıçdaroğlu'na destek vermezdim" çıkışında bulundu.

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Kritik seçimlerin ardından muhalefet kanadında işler iyice sarpa sardı.

CHP listelerinden Meclis'e 10 milletvekili ile giren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan çok konuşulacak bir itiraf gelmişti.

Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir yayında, CHP listelerinden seçime girmenin hata olduğunu söylemiş, Davutoğlu'nun bu sözleri muhalefette bomba etkisi yaratmıştı.

Davutoğlu hata olarak nitelediği seçimlerde CHP listelerinden 10 vekil Meclis'e sokmuştu.

Gazetecilerle buluştu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul’da gazetecilerle bir araya geldi.

Davutoğlu İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, yerel seçimler, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri ve terör gibi konularda konuştu.

"Şimdi olsa Kılıçdaroğlu'nu desteklemezdim"

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlere yönelik dikkat çeken açıklamalar yapan Davutoğlu, şimdi aynı durum olsa Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceğini söyledi.

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu’na Alevi ve Kürt bir cumhurbaşkanının Türkiye demokrasisi adına olumlu olacağı için destek verdiğini açıkladı.

Seçimleri kaybettiren üç hatayı sıraladı

Seçimin neden kaybedildiği ile ilgili de konuşan Davutoğlu üç stratejik hatayı sıraladı.

Davutoğlu bu hataları terörle mücadelede ortak tavır alınmaması, Kılıçdaroğlu’nun seccadeye bilinçsiz de olsa basmış olması ve iktidarın bu iletişim kazasını lehine çevirmesi, Akşener’in masadan kalkması olarak sıraladı.

Gönlündeki adayı açıkladı

Davutoğlu ayrıca Cumhurbaşkanlığı için gönlündeki adayın Hikmet Çetin olduğunu da ilk kez söyledi.

Davutoğlu, Çetin’in hem Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin hem de muhafazakar seçmenin oy vereceği bir aday olacağını söyledi.

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