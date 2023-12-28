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9 AVM’den konkordato talebi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
9 AVM’den konkordato talebi

Dokuz  alışveriş merkezinin 600 milyon euroluk banka borçları nedeniyle konkordato talep ettiği, mahkemenin ise 3 aylık geçici mühlet kararı verdiği öğrenildi.

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Forum İstanbul ve Marmara Forum dahil  dokuz alışveriş merkezi (AVM) için konkordato talep edildi. Bunun üzerine bu AVM’lere 26 Aralık 2023 itibarıyla geçici mühlet kararı verildi. AVM’lerin 600 milyon euroluk banka borcu olduğu öğrenildi.

Söz konusu AVM’lerin, 1500 mağazaya ev sahipliği yaptığı ve yıllık 76 milyon ziyaretçi ağırladığı bilgisi verildi. Kararın paydaşları koruma için alındığı belirtildi.

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