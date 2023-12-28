Tuna Nehri'nde gemi mayına çarptı! 4 Türk denizcinin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Tuna Nehri'nde bir geminin mayına çarptığını ve gemideki 4 Türk denizcinin sağlık durumu iyi olduğunu açıkladı.

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Denizcilik Genel Müdürlüğü, Tuna Nehri'nde bir geminin mayına çarptığını açıkladı. Gemideki 4 Türk denizcinin sağlık durumu iyi olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tuna nehrinde mayına çarparak karaya oturan MV VYSSOS isimli Panama bayraklı gemide, güverte stajyeri, yağcı, usta gemici ve fitter olarak görev yapan 4 Türk denizcimizin sağlık durumları iyi olup olay AAKK Merkezimiz tarafından takip edilmektedir.”

Not: Haberin görseli arşivdir.