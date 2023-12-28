BIST 7.396
DOLAR 29,45
EURO 32,78
ALTIN 1.970,49
HABER /  SPOR

Potanın şampiyonu Kuşadası Belediyespor

Potanın şampiyonu Kuşadası Belediyespor

Aydın Büyük Erkekler Basketbol Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayıp önemli bir başarının altına imza atan Kuşadası Belediyespor, Kuşadası’nı Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde (EBBL) temsil etmeye hak kazandı.

Abone ol

Kuşadası’nda yaz ve kış dönemlerinde açtığı ücretsiz kurslarla, çocuklara ve gençlere spor sevgisini aşılayan Kuşadası Belediyespor, sportif alanda elde ettiği başarılarla da örnek teşkil ediyor. Siyah-beyazlı kulüp bu kapsamda Aydın Büyük Erkekler Basketbol Ligi Final Grubu’nda oynadığı son maçta, Akademi Spor Kulübü’nü 71-64 mağlup etti. Söke Basketbolspor Kulübü ve Kardeşköyspor Kulübü’nün de yer aldığı grubu 5 galibiyet ve topladığı 11 puanla birinci sırada tamamlayan Kuşadası Belediyespor şampiyon oldu. Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmadan sonra şampiyonluk kupasını havaya kaldıran teknik ekip ve oyuncular büyük sevinç yaşadı. Kuşadası Belediyespor, bu sonuçla, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’ne yükseldi.

Kuşadası Belediyespor Başkanı Mehmet Sarıdedeoğlu elde ettikleri sonucun gurur verici olduğunu belirterek, “Kulüp olarak amacımız kentimizde geleceğin sporcularını yetiştirirken onlara aynı zamanda gösterdiğimiz sportif başarılarla da örnek olmak. Çünkü sportif başarı çocukları ve gençleri spor yapmaya teşvik etmekte çok önemli bir rol oynuyor. Bizlere her zaman destek olan Belediye Başkanımız Ömer Günel’e de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İntihardan 1 hafta sonra yine kan aktı! Kayınpeder gelin tartışması feci bitti: 1 ölü
İntihardan 1 hafta sonra yine kan aktı! Kayınpeder gelin tartışması feci bitti: 1 ölü
Mavi bültenle aranan DEAŞ şüphelisi Kırıkkale'de yakalandı
Mavi bültenle aranan DEAŞ şüphelisi Kırıkkale'de yakalandı
İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos tutuklandı
İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos tutuklandı
Taksiciyi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası!
Taksiciyi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası!
Akdenizli kadınların el emeği ürünleri sergilendi
Akdenizli kadınların el emeği ürünleri sergilendi
Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu!
Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu!
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyenin yatacağı tarih belli oldu! 29 Aralık'ta ödenecek
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyenin yatacağı tarih belli oldu! 29 Aralık'ta ödenecek
Ukrayna vatandaşı Stakhovska Müslüman oldu oldu
Ukrayna vatandaşı Stakhovska Müslüman oldu oldu
Epilepsi hastası genç boş arsada ölü bulundu!
Epilepsi hastası genç boş arsada ölü bulundu!
OMÜ sanayinin ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetiştirecek
OMÜ sanayinin ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetiştirecek
Yılbaşı öncesi jandarmadan kaçak içki operasyonu
Yılbaşı öncesi jandarmadan kaçak içki operasyonu
Eyüpsultan’da araç akaryakıt istasyonuna daldı
Eyüpsultan’da araç akaryakıt istasyonuna daldı