Damadını öldürdüğü için tekrar yargılanan sanığa ev hapsi cezası

GAZİANTEP'te oğlunun eşiyle ilişki yaşayan damadını öldürdüğü için haksız tahrik indirimiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık, tekrar görülen davanın üçüncü duruşmasında cezaevinden tahliye edilerek ev hapsi cezasına çarptırıldı.

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Olay, 14 Aralık 2018 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Eray Altunbaş isimli şahıs, kayınbiraderinin eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle kayınpederi Mikdat K. tarafından öldürülmüştü. Olay sonrası 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan kayınpeder Mikdat K., müebbet hapis cezasına çarptırılmış ve eylemi haksız tahrik altında işlemiş olması nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulanarak 12 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Damadını öldüren kayınpeder tekrar yargılandı

Yapılan itirazların ardından damadını öldüren kayınpeder Mikdat K. tekrar yargılandı. Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme' suçundan yargılanan Mikdat K., tekrar görülen duruşmada 3. kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Mikdat K., bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatları Enes Akbulut ile Ali Salman ise duruşmada hazır bulundu.

“Cezaevinde zor şartlarda yaşıyorum”

Duruşma, iddia makamının mütalaasını açıklamasıyla başladı. Duruşmada söz alan ve savunmasını yapan katil zanlısı Mikdat K., “Önceki beyanlarımı tekrar ederim. 2018'den beri yatmaktayım, cezaevinde zor şartlarda yaşıyorum, hastayım, tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı, dosya sürüncemede kaldığı için tahliye talebinde bulundu

Sanık Mikdat K.'nın avukatı Enes Akbulut ise, “Mikdat K., 5 yılı aşkın süredir tutukludur. Tanık Tuğba'nın dinlenmemesinden dolayı dosyayı sürüncemede bırakmaktadır. Müvekkilin ailesi ve kendisi mağdurdur. Mağduriyetinin giderilmesi için müvekkilin gerekirse adli kontrol tedbirleriyle uygulanmak suretiyle tahliyesini talep ediyoruz” dedi.

Damadını öldüren kayınpedere ev hapsi cezası

Sanık, tanık ve avukatların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti daha sonrasında ise kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, tahliye yönündeki savcı mütalaasını da dikkate alarak sanık Mikdat K.'nın cezaevinden tahliye edilerek ev hapsi cezası almasına karar verdi.

Davanın geçmişi

Gaziantep'te tartıştığı karısını ve çocuklarını almak için kayınpederi Mikdat K.’nın evine giden Eray Altunbaş, caddede karşılaştığı kayınpederi tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Cinayetin ardından polise teslim olan Mikdat K., tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Olayla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mikdat K.’nın damadı Altunbaş’ı, oğlu Yahya K.’nın eşiyle ilişki yaşaması nedeniyle öldürdüğü belirtilmişti.

Maktul Altunbaş’ın eşi Ayşe A. ise emniyette verdiği ifadede eşinden şüphelenmesi üzerine takip etmeye başladığını ve telefonunu incelediğinde aşk ve cinsel içerikli mesajlar bulduğunu aktarmıştı. Dava ile ilgili hazırlanan iddianamede Halil Ç., Mehmet G., Mehmet K., Mehmet T., Nadire Y., Mikdat K. ve Yahya K.’nın kasten öldürme ile ruhsatsız silah taşıma suçundan cezalandırılmaları talep edilmişti.

Olayın ardından yapılan ilk yargılama sonucunda sanık Mikdat K.’ya müebbet hapis cezasını almış ve eylemi haksız tahrik altında işlemiş olması nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Diğer sanıklardan Yahya K.’ya 2 yıl 1 ay, sanık Halil Ç.’ye 2 yıl 9 ay, sanık Mehmet G.’ye 2 yıl 1 ay, sanık Mehmet K.’ya 2 yıl 1 ay, sanık Mehmet T.’ye ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti.