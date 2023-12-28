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Masal'dan geriye hatıralar kaldı

Masal'dan geriye hatıralar kaldı

Denizli’de 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede bulunan elektrikli battaniyenin çıkarttığı yangın sonucu hayatını kaybeden 1 yaşındaki Masal Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı.

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Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede elektrikli battaniyeden dolayı çıkan yangında, 1 yaşındaki Masal hayatını kaybederken, anne Sinem Y. ve ağabey Serhat Can Y. yangından yaralı olarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekibi, yangını sürdürdüğü çalışmalarının ardından kontrol altına aldı. Sağlık ekibi, yaralı anne ile ağabeye yaptığı ilk müdahale sonrasında en yakın hastaneye kaldırdı. Yangında annesinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Masal’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Otopsi işlemleri tamamlanan Masal bebek için bugün Acıpayam ilçesine bağlı Apa Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Masal bebek, Apa Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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