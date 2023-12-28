Çocuklarda üst solunum enfeksiyonları zirve yaptı!

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzman Hekimi Belma Yaşar, havaların soğumasıyla birlikte hastanelere en sık başvuru nedeni olan akut üst solunum yolu enfeksiyonlarında önemli bir artış olduğunu belirterek, enfeksiyonlardan korunmak için özellikle el hijyenine çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

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Kış aylarında çocuklarda artış gösteren enfeksiyon hastalıklarında dikkat edilmesi gerekenler hakkında Manisa Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzman Hekimi Belma Yaşar bilgilendirmelerde bulundu. Yaşar, "Akut Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları (ÜSYE); burun, boğaz, sinüsler ve solunum yollarını etkileyen ve genellikle viral bakteriyel patojenlerin neden olduğu enfeksiyonlardır. Havaların soğumasıyla birlikte, hastanelere en sık başvuru nedeni olan akut üst solunum yolu enfeksiyonlarında önemli bir artış oldu. ÜSYE solunum yolu ile bulaştıkları için çocuklar özellikle kapalı ortamlarda, okullarda, kreşlerde enfeksiyonlara daha açık hale geliyorlar. Çocukların kreşe-okula ilk başladığı yıllarda bu enfeksiyonların sıklığı çok daha fazla olmaktadır. Şu an için ülkemiz genelinde sıklıkla Rhinovirüs, Respiratuar Sinsityal Virus (RSV), koronavirüs enfeksiyonları görülmektedir. Mevsimsel grip vakalarını da yavaş yavaş görmeye başladık. ÜSYE belirtileri genellikle öksürük, ateş, burun akıntısı, boğaz ağrısı olarak görülmektedir. Bu belirtiler etkene maruz kaldıktan sonraki 3-5 gün içinde ortaya çıkıyor, yaklaşık 7-10 gün kadar sürebiliyor. Kişinin bağışıklık sistemine bağlı olarak 3 haftaya kadar da uzayabiliyor. Enfeksiyonlardan korunmak için özellikle el hijyenine yani su ve sabunla el temizliği sağlamak çok önemlidir. Viral enfeksiyonlar büyük oranda vücudun kendi bağışıklık sistemiyle kendiliğinden iyileşiyor. Bolca istirahat etmek, yeterli miktarda sıvı almak, bol su içmek ve sebze meyve ağırlıklı beslenme ile bu süreci hızlandırabiliriz. Çocuklarda öksürük, ateş ,burun akıntısı, boğaz ağrısı gibi belirtiler olması halinde çocuk enfeksiyon hastalıkları ve çocuk hastalıkları polikliniklerine başvurabilirler" dedi.