Galatasaray'da Hakim Ziyech, Süper Kupa maçında yok

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa maçının kamp kadrosunu açıkladı. Hakim Ziyech ile Angelino kadroda yer almadı.Abone ol
Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech ile İspanyol futbolcusu Angelino, Fenerbahçe ile oynanacak olan Süper Kupa maçının kamp kadrosunda yer almadı.
Ziyech ligde oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından ağrılarının devam ettiğini teknik heyete iletmişti. Son antrenmanın ardından teknik direktör Okan Buruk'un, Ziyech'i riske atmamak için maç kadrosundan çıkardığı öğrenildi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa mücadelesi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) yapılacak. Müsabaka, 28 Aralık Cuma günü TSİ 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.
Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu: