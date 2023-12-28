BIST 7.369
DOLAR 29,47
EURO 32,85
ALTIN 1.967,01
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de polisle boğuşan hükümlü kazara vurularak öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de polisle boğuşan hükümlü kazara vurularak öldü

İZMİR'de hırsızlık suçundan 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, hastanede sağlık kontrolü sonrası kaçmaya çalışırken görevli polis memuru ile girdiği boğuşmada kazara vurularak hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay bu sabah 11.00 sıralarında meydana geldi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, hırsızlık suçundan 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.B. (32), dün gece Yunus ekiplerince Karabağlar ilçesinde yakalandı.

Sağlık kontrolleri için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği sırada kaçmaya çalışan N.B, yaşanan kovalamaca sonunda polis memurunca yakalandı.

Boğuşma sırasında kazara vurulan N.B, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Karabağlar ilçemizde 27 Aralık 2023 günü saat 20.50’de Yunus Timlerince yapılan denetim esnasında 'Bina veya eklentileri içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlenerek yakalanan, 1991 doğumlu N.B. bugün gerekli sağlık kontrollerinden geçirilmek üzere İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine intikal ettirildiği sırada kaçmaya çalışmış, yaşanan kovalamacada görevli polis memuru tarafından yakalanmış, bu esnada meydana gelen boğuşmada kazaen vurulmuştur. N.B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 11.10 itibariyle hayatını kaybetmiştir" denildi. Konuyla ilgili adlî ve idarî tahkikat başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Panikatak krizi nedeniyle bankacılığı bırakıp bu işe başladı talebe yetişemiyor!
Foto Galeri Panikatak krizi nedeniyle bankacılığı bırakıp bu işe başladı talebe yetişemiyor! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kritik ekonomi zirvesi! Toplantı sonrası Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan flaş açıklama
Kritik ekonomi zirvesi! Toplantı sonrası Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan flaş açıklama
2 yaşındaki Hamza, yoğun bakım ünitesindeki hastalıkla mücadelesini yendi
2 yaşındaki Hamza, yoğun bakım ünitesindeki hastalıkla mücadelesini yendi
Hayatına giren 3 kadını da öldürdü! Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
Hayatına giren 3 kadını da öldürdü! Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
Kartal'da denizde kadın cesedi bulundu! Cesedin kimliği belirlendi
Kartal'da denizde kadın cesedi bulundu! Cesedin kimliği belirlendi
Huzurevi sakinleri duvarları tuvale dönüştürdü
Huzurevi sakinleri duvarları tuvale dönüştürdü
SGK Uzmanı Özgür Erdursun yeni Bağ-Kur primi aylık ödeme tablosunu paylaştı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun yeni Bağ-Kur primi aylık ödeme tablosunu paylaştı
Park halindeki araç alev alev yandı
Park halindeki araç alev alev yandı
Türkiye beşik gibi sallanıyor! Muğla'da deprem oldu! Malatya'dan sonra...
Türkiye beşik gibi sallanıyor! Muğla'da deprem oldu! Malatya'dan sonra...
Aşkale'de kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı
Aşkale'de kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı
MEB yazılı ve uygulamalı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
MEB yazılı ve uygulamalı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
Kaçak avcılıkta kullanılan 800 metre uzatma ağı ele geçirildi
Kaçak avcılıkta kullanılan 800 metre uzatma ağı ele geçirildi
12 asker nasıl şehit oldu?Teröristlerle çıkan çatışmanın detayları belli oldu
12 asker nasıl şehit oldu?Teröristlerle çıkan çatışmanın detayları belli oldu