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Kartal'da denizde kadın cesedi bulundu! Cesedin kimliği belirlendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kartal'da denizde kadın cesedi bulundu! Cesedin kimliği belirlendi

KARTAL'da sahil üzerinde kayalıklara çarpmış şekilde duran bir kadın cesedi bulundu. Cenaze, polis dalgıç ekipleri tarafından çıkarılarak adli tıp morguna kaldırıldı. Cesedin Sultanbeyli Halk Eğitim Merkezinde görevli müdür yardımcısı Sezen Alkan'a ait olduğu öğrenildi.

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Kartal'da yaşanan olayda, iddiaya göre sahil parkında yürüyüş yapan vatandaşlar denizde hareketsiz şekilde yatan bir kişi olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dalgıç ekipleri denizde duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kişinin Sultanbeyli Celal Gündoğdu Halk Eğitim Merkezi’nde görevli Müdür Yardımcısı Sezen Alkan olduğu öğrenildi.

Alkan’ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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