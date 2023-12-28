Panikatak krizi nedeniyle bankacılığı bırakıp bu işe başladı talebe yetişemiyor!

Görev yaptığı banka şubesinde 3 yıl önce panikatak krizi geçiren Esra Başak Yakar, bu sektörde çalışmamaya karar verdi. Bankacılığa veda ederek tasarım yapmayı öğrenen 3 çocuk annesi kadın, bu ilgisini tekstille birleştirdi.