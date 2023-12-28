Panikatak krizi nedeniyle bankacılığı bırakıp bu işe başladı talebe yetişemiyor!
GAZİANTEP'te 12 yıllık bankacılık mesleğini panikatak krizleri nedeniyle bırakan 3 çocuk annesi, tekstil ürünlerine baskı atölyesi kurdu.
Görev yaptığı banka şubesinde 3 yıl önce panikatak krizi geçiren Esra Başak Yakar, bu sektörde çalışmamaya karar verdi. Bankacılığa veda ederek tasarım yapmayı öğrenen 3 çocuk annesi kadın, bu ilgisini tekstille birleştirdi.
İlk etapta evine kurduğu küçük baskı makinesiyle yaptığı tasarımlı kıyafetleri satan Yakar, talepleri karşılamakta güçlük çekince Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ile İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın ortaklığında kurulan Kadın Girişimci Destek Merkezine (KAGİDEM) müracaat etti.
Taleplere yetişmeye çalışıyor: KAGİDEM desteğiyle tahsis edilen atölyede işlerini büyüten Yakar, büyük baskı makinesiyle taleplere yetişmeye çalışıyor.
Esra Başak Yakar, AA muhabirine, bankacılığı bıraktıktan sonra bir süre çalışmadığını söyledi.