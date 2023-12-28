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SGK Uzmanı Özgür Erdursun yeni Bağ-Kur primi aylık ödeme tablosunu paylaştı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun yeni Bağ-Kur primi aylık ödeme tablosunu paylaştı

2024 yeni asgari ücret rakamı sonrası yeni Bağ-Kur primi aylık ödeme tablosu da netleşti. SGK Uzmanı Özgür Erdursun paylaştı.

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2024 yılı için net asgari ücret 17 bin 2 lira olarak ilan edildi. Yeni asgari ücret sonrası aylık Bağ-Kur ile ilgili rakamlar da netleşti.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıklanan yeni 2024 asgari ücreti sonrası yeni Bağkur primi ödeme tablosunu paylaştı. 

2024 Bağkur primi aylık ödeme tablosu

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun şunları kaydetti:

"1.1.2024’de geçerlik olacak #AsgariÜcret’e göre, BağKur primi aylık 6.900,86₺, ödemelerini düzenli yapanlara ise indirimli BağKur primi 5.865,73₺, İsteğe bağlı BağKur ise 6.400,80₺ oldu…"

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