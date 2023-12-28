Hayatına giren 3 kadını da öldürdü! Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 19 yıl arayla evlendiği 2 kadını öldüren, Kovid-19 tedbirleri kapsamında cezaevinden tahliye edildikten sonra dini nikahla yaşadığı Mutlu Menekşe'yi de öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Necati Akpınar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına maktul Mutlu Menekşe'nin kızı Gaye Yıldız ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Akpınar (58) ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Akpınar, mahkemedeki ifadesinde Mutlu Menekşe'yi öldürmediğini, failin kendisi olduğuyla ilgili somut bir delilin bulunmadığını savunarak iddianamedeki suçlamaları kabul etmediği belirtti.

Olay günü, maktul Mutlu Menekşe'yi evde bırakıp dışarı çıktığını, akşam eve döndüğünde ise ölü bulduğunu öne süren sanık, ölümün nedenine ilişkin düzenlenen adli tıp raporunda yer alan darp ve yanık izlerini kendisinin yapmadığını, Menekşe'nin cesedinde saptanan morlukların evde kayıp düşmesi, yanığın ise "banyoda düşüp sıcak su dökülmesinden" kaynaklandığını iddia etti.

Menekşe'nin cesedini el arabasına yükledikten sonra evinin yakınındaki kuyuya gömdüğünü anlatan Akpınar, cesedi kuyuya koymaya çalışırken düşürdüğünü, adli tıp raporunda yer alan boyun kırığının ise bu esnada gerçekleştiğini savundu.

Daha önce 2 kadını öldürdüğü için sabıkalı olduğunu, bu nedenle Mutlu Menekşe'nin de ölümünden kendisinin sorumlu tutulacağını, kimsenin kendisine inanmayacağını düşündüğü için cesedi gömmeyi tercih ettiğini anlatan Akpınar, "Cesedi gömdükten sonra eve gidip uyudum, suçlamaları kabul etmiyorum. Benim Mutlu Menekşe'yi öldürmem için bir sebep yok. Ben kadın düşmanı mıyım, neden öldüreyim?" dedi.

Necati Akpınar'ın kızı Alev Sevindik tanık olarak dinlenildi. Babasından korktuğu için duruşma salonunda beyan veremeyeceğini belirten Sevindik, ayrı bir salona alınarak ifadesini video konferans yöntemiyle verdi.

Sevindik, babasının olay akşamı kendisini arayıp evine davet ettiğini, eve gittiğinde Menekşe'nin öldüğünü gördüğünü, babasının daha önce kendi annesini de öldürdüğünü, bu nedenle kendisine ya da çocuklarına zarar vermesinden korktuğu için cesedi el arabasına yüklemesine yardım ettiğini, babasının yanından ayrıldıktan sonra karakola giderek ihbarda bulunduğunu anlattı.

Mutlu Menekşe'nin kızı Gaye Yıldız da annesiyle Necati Akpınar'ın yanına taşınması sonrası irtibatının kesildiğini belirterek, sanığın en ağır cezayla çarptırılmasını istedi.

Daha sonra savcı, mütalaasını okuyup sanığın "eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme" suçunu işlediğinin adli tıp raporuyla belli olduğunu dile getirerek, herhangi bir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı, verilen aranın ardından sanık Akpınar'a mütalaaya karşı savunmasını sordu.

Akpınar da suçlamaları kabul etmediğini, beraatini talep ettiğini söyledi.

Mahkeme başkanı, tutuklu sanık Akpınar'ın herhangi bir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Duruşma sonrası açıklama

Mağdur avukatı Yalçın Arcak, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Mutlu Menekşe için adaletin sağlandığını belirterek, "Otopsi raporu çok açıktı, Mutlu Menekşe işkenceye maruz kalmıştı. Mahkeme heyeti de işkence neticesiyle ölümden ceza verdi. Bu cani, Mutlu Menekşe'yi öldürdükten sonra evinin bahçesine gömüyor, gömdükten sonra da evine dönüp hiçbir şey olmamış gibi uyuyor. Tüm bunlarını yapmasına rağmen utanmadan ve sıkılmadan bize 'Ben kadın düşmanı mıyım?' diye soruyor." dedi.

Mutlu Menekşe'nin kızı Gaye Yıldız da adaletin yerini bulduğunu belirterek, "Bir nebze olsun içim soğudu. Annem de rahat uyusun, kanı yerde kalmadı. İlk mahkemede sonuç çıktı." ifadelerini kullandı.

Olay

Geçen yıl 31 Aralık'ta bir kadının İstasyon Mahallesi'ndeki metruk bir binanın girişine gömüldüğü ihbarını alan Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adreste yürütülen aramada 60 yaşındaki Mutlu Menekşe'nin cesedine ulaşmış, başında darp izi bulunan ve öldürüldüğü anlaşılan kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Kadının birlikte yaşadığı Necati Akpınar gözaltına alınmış, ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanmıştı.

Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Necati Akpınar'ın, 1984 yılında ilk eşi Emine Akpınar'ı bıçaklayarak cezaevinden tahliye olduktan sonra 2003 yılında ikinci eşi Fatma Akpınar'ı da ütüyle yakarak öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Sanığın, 2021'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildiği, Mutlu Menekşe ile dini nikahla yaşadığı öğrenilmişti.