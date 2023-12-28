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2 yaşındaki Hamza, yoğun bakım ünitesindeki hastalıkla mücadelesini yendi

2 yaşındaki Hamza, yoğun bakım ünitesindeki hastalıkla mücadelesini yendi

Batman Eğitim Araştırma Hastanesi çocuk yoğun bakım servisinde tedavi gören 2 yaşındaki Hamza, Yoğun bakım Uzmanı Dr. Sinan Yavuz'un öncülüğünde, Çocuk Hematoloji Uzmanı Dr. Mustafa Bilici ve Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Dr. Elif Kıymet'in birlikte çalışması sonucu sağlığına kavuştu.

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Batman Eğitim Araştırma Hastanesinde görev yapan Dr. Yavuz, 2 yaşındaki Hamza'nın genel durum bozukluğu ve vücutta döküntüler nedeniyle yoğun bakıma alındığını belirtti. Dr. Yavuz'un ekibi, hastaya son güncel tedaviler ışığında anında müdahale etti. Akciğer, kalp ve böbrek yetmezliğine yönelik hızlı tedavilerle, Hamza'nın yaşam savaşı kazanıldı. Bu hastalığın ölümcül olabileceği ve aşılama ile önlenebileceğini vurguladı.

Aşılamanın çok önemli olduğunu belirten Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Sinan Yavuz, Sağlık Bakanlığının rutin aşılarının yanı sıra özel aşıları da yaptırmak gerektiğini dile getirdi. Özellikle kalabalık ortamlarda bulunan çocukların aşılarını ihmal etmemeleri gerektiğini belirten Dr. Yavuz, Hamza'nın başarılı tedavisiyle aşılamanın hayati önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

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