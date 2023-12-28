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Fatih Terim, Panathinaikos ile ilk antrenmanına çıktı

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Fatih Terim, Panathinaikos ile ilk antrenmanına çıktı

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Fatih Terim, Panathinaikos ile ilk antrenmanına çıktı

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, kulüp direktörü Yiannis Papadimitriou tarafından futbolculara ve kulüp çalışanlarına tanıtılan teknik direktör Terim'in oyuncularıyla 10 dakikalık bir konuşma yaptığı kaydedildi.

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Fatih Terim, Panathinaikos ile ilk antrenmanına çıktı

Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan çalışmanın dar alanda maçla sona erdiği ifade edildi.

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Fatih Terim, Panathinaikos ile ilk antrenmanına çıktı

Panathinaikos ile anlaşan 70 yaşındaki Terim, dün Atina'ya gitmişti.

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Fatih Terim, Panathinaikos ile ilk antrenmanına çıktı

Bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayan Atina temsilcisi, lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.

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