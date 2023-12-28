BIST 7.369
DOLAR 29,47
EURO 32,85
ALTIN 1.967,01
HABER /  GÜNCEL

Taziye dönüşü Sakarya'daki kazada hayatlarını kaybettiler

Taziye dönüşü Sakarya'daki kazada hayatlarını kaybettiler

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin yaralandığı kazada ticari araçta bulunan hemşire Nihal Yıldız ve avukat Hüseyin Kamil Yıldız da öldü. Nihal ve Hüseyin Kamil Yıldız'ın Osmaniye'deki taziye ziyaretinden dönerken kazaya karıştıkları öğrenildi.

Abone ol

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesimi Taşkısığı mevkiinde yoğun sis nedeniyle 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, 48 VJ 236 plakalı Ford Connect marka ticari araçta bulunan avukat Hüseyin Kamil Yıldız ve hemşire Nihal Yıldız hayatını kaybederken, araçta bulunan Hilmi Yıldız ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'da öğretmen olarak görev yapan Hilmi Yıldız'ın eşi Nihal Yıldız ve kardeşi Hüseyin Kamil Yıldız ile birlikte Osmaniye Düziçi ilçesindeki akrabaları Münevver Soy'un cenazesi için geldikleri memleketlerinde taziye sonrası İstanbul'a dönüş yolunda kazaya karıştıkları öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de polisle boğuşan hükümlü kazara vurularak öldü
İzmir'de polisle boğuşan hükümlü kazara vurularak öldü
Kritik ekonomi zirvesi! Toplantı sonrası Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan flaş açıklama
Kritik ekonomi zirvesi! Toplantı sonrası Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan flaş açıklama
2 yaşındaki Hamza, yoğun bakım ünitesindeki hastalıkla mücadelesini yendi
2 yaşındaki Hamza, yoğun bakım ünitesindeki hastalıkla mücadelesini yendi
Hayatına giren 3 kadını da öldürdü! Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
Hayatına giren 3 kadını da öldürdü! Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
Kartal'da denizde kadın cesedi bulundu! Cesedin kimliği belirlendi
Kartal'da denizde kadın cesedi bulundu! Cesedin kimliği belirlendi
Huzurevi sakinleri duvarları tuvale dönüştürdü
Huzurevi sakinleri duvarları tuvale dönüştürdü
SGK Uzmanı Özgür Erdursun yeni Bağ-Kur primi aylık ödeme tablosunu paylaştı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun yeni Bağ-Kur primi aylık ödeme tablosunu paylaştı
Park halindeki araç alev alev yandı
Park halindeki araç alev alev yandı
Türkiye beşik gibi sallanıyor! Muğla'da deprem oldu! Malatya'dan sonra...
Türkiye beşik gibi sallanıyor! Muğla'da deprem oldu! Malatya'dan sonra...
Aşkale'de kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı
Aşkale'de kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı
MEB yazılı ve uygulamalı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
MEB yazılı ve uygulamalı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
Kaçak avcılıkta kullanılan 800 metre uzatma ağı ele geçirildi
Kaçak avcılıkta kullanılan 800 metre uzatma ağı ele geçirildi